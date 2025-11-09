Haberler

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Atatürk'ü Anma Mesajı

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde önemli bir mesaj yayınladı. Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesinin yanı sıra uygarlık ve ekonomik gelişim konularında iş dünyasına verdiği önemi vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bağımsızlık savaşımızın ardından en önemli mücadelemizin uygarlık ve ekonomik gelişim üzerine olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ilkeleri sonsuza dek yaşayacak" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87'inci yıldönümünde özlem, saygı ve rahmetle andıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Onun önderliğindeki aziz milletimiz dünyada emsali olmayan bir kahramanlık öyküsüne imza atmıştır. Bağımsızlık mücadelemizde gösterdiği kararlılık ve liderlik, uygarlık yolundaki köklü değişimler ile yaktığı ışık, milletimizin kalbinde her geçen gün daha da büyüyen bir sevgiye dönüşmüştür. Atatürk, tüm dünya üzerinde saygın bir lider, gerçek bir aydın ve mazlumların sesi olarak ismini tarihe yazmıştır. Milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için bize aydınlık bir yol göstermiş ve Cumhuriyetimizi bizlere emanet etmiştir. Bu emanet ilelebet en büyük hazinemizdir. Türk iş dünyası olarak, Atatürk'ün güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Bağımsızlık savaşımızın ardından en önemli mücadelemizin, uygarlık ve ekonomik gelişim üzerine olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ilkeleri sonsuza dek yaşayacak. Yüksek hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Ruhu şad olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
