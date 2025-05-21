TMSF, CHP'nin Bilboard Duyurusunu Reddetti

TMSF, CHP'nin Bilboard Duyurusunu Reddetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa'da gerçekleştireceği miting öncesi bilboardlarda yer alacak çağrı görsellerinin kullanımı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından reddedildi. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, bu karara tepki göstererek mitingin gerçekleşeceğini belirtti.

Sibel Kahraman

(BURSA)- TMSF, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Bursa'da gerçekleştirilecek miting öncesi çağrı görsellerinin bilboardlarda yer almasına izin vermedi. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Halk buluşmamızda büyük insan yığınlarının bir araya gelmesini bu anlayışla engelleyemeyeceksiniz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 Mayıs Pazar günü Bursa'da Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştireceği mitingin bilboard duyuruları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından reddedildi. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş karara tepki gösterdi.

Konu ile ilgili ANKA'ya açıklama yapan Yeşiltaş şunları söyledi:

"25 Mayıs Pazar Günü sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in Bursa'da yapacağı halk buluşması öncesi duyurularımızı yapabilmek için bilboard kullanım talebimiz TMSF tarafından reddedildi. Buradan halk buluşmamızda büyük insan yığılmasını bu anlayışla engelleyemeyeceksiniz. Yaptığınız bu davranış siyasi etik açısından doğru olmadığı gibi aynı zamanda da halkın haber alma özgürlüğünü de engellemiş durumdasınız. Biz her şeye rağmen 25 Mayıs'ta büyük halk yığınlarıyla orada o mitingimizi gerçekleştireceğiz. Tüm bu engellemelerinize rağmen 25 Mayıs Pazar Günü kent Meydanı'nda genel başkanımız yüzbinlerle buluşacaktır."

Kaynak: ANKA / Yerel
Öcalan'ın ilk görüşmeden beri tek bir talebi varmış

Öcalan'ın ilk görüşmeden beri tek bir talebi varmış
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

Eylem Tok ve oğlundan şikayetini çekti! İşte sürpriz kararın sebebi
Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar

Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Avrupa'nın göbeğinde kanlı suikast
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Yıl sonuna kadar birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir

İsrail, Arap ülkelerinden istediğini almak üzere! Tarih verildi
Trump’ın ‘Altın Kubbe’si Çin’i alarma geçirdi: Uzayı askerileştirecek

Trump'ın 'Altın Kubbe'si Çin'i alarma geçirdi
3. Lig ekibinin başkanı '135 milyon lira helali hoş olsun' diyerek görevini bıraktı

'135 milyon lira helali hoş olsun' diyen başkan istifa etti
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Özel hastanede dehşet! Tıbbi sekreter, eski eşi tarafından öldürüldü

Özel hastanede dehşet! Genç tıbbi sekreter pompalı tüfekle öldürüldü
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Formda vücuduyla göz kamaştıran Ersoy, sırrını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.