TMMOB, Yerinde Dönüşüm Sürecinin Uzatılmasını Talep Etti

(MALATYA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Malatya İl Koordinasyon Kurulu, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yerinde dönüşüm sürecinin uzatılmasını talep etti. Koordinasyon Kurulu Sekreteri Bektaş Tatar, "Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetleri; aceleci ve günü kurtarmaya yönelik yaklaşımlarla değil, planlı, bilimsel ve sürdürülebilir politikalarla yürütülmelidir" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 30 Haziran 2025 tarihine kadar yapı ruhsatı alınan başvurulara hibe ve kredi desteği sağlanacağı, bu tarihten sonraki ruhsatlara destek verilmeyeceği yönündeki kararına tepki gösteren Bektaş Tatar, yurttaşların sorun yaşamaması için sürecin uzatılmasını talep ederek şunları söyledi:

"TMMOB Malatya İl Koordinasyon Kurulu olarak: Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetleri; aceleci ve günü kurtarmaya yönelik yaklaşımlarla değil, planlı, bilimsel ve sürdürülebilir politikalarla yürütülmelidir. Sürecin başından bu yana mevzuat karmaşası, aceleci ve teknik belirsizlikler nedeniyle meslektaşlarımız büyük zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Tüm belirsizlikler giderilmesi halkımızın hizmet alma süreçlerini hızlı ve kaliteli hale getirecek, meslektaşlarımızın karar verme konusunda rahatlaması sağlanmalıdır. Depremzede yurttaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için yerinde dönüşüm süresi uzatılmalı; hak kayıplarının önüne geçilmelidir. Yerinde inşaat süreçlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için Kredi ve hibe miktarlarının güncellenmelidir."

"Süreç en az bir yıl uzatılmalı"

Yerinde Dönüşüm sürecinin derhal uzatılması gerektiğini belirten Tatar, "Bu nedenlerle Yerinde Dönüşüm sürecinin 30 Haziran'da sona erdirilmesi kararı derhal geri çekilmeli, başvuru ve inşaat süreçleri en az bir yıl daha uzatılmalı, meslek odalarıyla iş birliği artırılarak sürece şeffaflık kazandırılmalıdır. TMMOB olarak kamusal sorumluluğumuz gereği bu süreci takip etmeye, halkın ve meslektaşlarımızın yararına durumu değerlendirmeye edeceğiz. Bilimsel ve teknik gerçeklerden uzak, halk mağdur eden bu sürece dahil olmayacağımızı planlamayız" diye konuştu.