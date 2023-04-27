TMMOB'un gezi direnişi açıklamasına Orman Mühendislerinden tepki

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından 'Hukuksuzluğun Yıldönümünde Gezi Direnişi' Ne ve Gezi Davası Hükümlüsü Arkadaşlarımıza Sahip Çıkmaya Devam Ediyoruz!' başlıklı açıklamasına Orman Mühendisleri Odası Bursa Şube tepki gösterdi.

Orman Mühendisleri Odası Bursa Şube yaptığı yazılı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Türkiye'yi kaosa sürükleyen bir olaydan 'Ülkemizin en görkemli halk hareketlerinden biri olan Gezi Direnişi' olarak söz edilmiştir. Söz konusu olaylar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesince verilen kararlardan ise 'utanç vesikası' olarak bahsedilmiştir. Bu söylemler yargının en üst kurumundan en alt birimine kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet sistemini ithamdır. Türkiye adalet ve hukuk sistemi herkesin kendi istek ve arzularına göre hareket edebileceği bir sistem değildir. Görevli olan her kurum ve birim, kanunlar çerçevesinde hareket etmiş ve deliller istikametinde adil bir karar vermiştir. TMMOB üyeleri bilmelidirler ki, mevzu Gezi Olaylarında konu Taksim Meydanı'na ve Gezi Parkı'na sahip çıkmak değildir. Olayların gelişimi ve verdiği zararlar bir parkı ya da doğayı korumak adına yapılan bir eylemler zinciri olarak nitelendirilemez. Zira doğayı koruyan insan ülkesinin polisine ve ülke halkına ait olan hiçbir şeye zarar veremez. Fiili eylemlerle, eylemlerin amacı olarak ortaya atılan 'doğa ve çevre koruma bilinci söylemi' mantık olarak dahi kendi içinde tezatlar içermektedir. Gezi olaylarında devlete kafa tutan ve devlet ile çatışmakta hiçbir sakınca görmeyenlerin hukuk karşısına çıkmalarından rahatsız olanlar o gün yaşanan olayları yeniden gözden geçirmelidirler. Ülkede kaos çıkartmak adına yapılan bu eylemlerin ve verilen zararın hesabı elbette devletin hukuk sistemi tarafından sorulmuştur ve sorulacaktır. Halkı galeyana getirip isyan çıkartmayı hedefleyenlerin bu infialini 'direniş' olarak niteleyenler şimdi kendilerince o dönemde yapılan araştırmaları ve bulunan delilleri FETÖ üzerinden aklama çabası içerisine girmişlerdir. Türkiye adalet ve hukuk sistemi siyasi bir iktidar hukuk sistemi değildir, asla olmamıştır. Devlette adalet esastır. Adalet sistemine kimse müdahalede bulunamaz, bulunmamıştır. Devlet yönetim erkleri bunu açık ve net bir şekilde farkındadırlar. 'Gezi milyonlarca insanın, onurudur! Yaşanabilir çevre, kent ve doğa için verdiğimiz mücadelede tutuklanan arkadaşlarımızın yanındayız.' diyerek adaletin verdiği karara kafa tutanlara verilecek tek cevap; çevreyi ve doğayı koruyan ve neredeyse her şehri Millet Bahçeleriyle ihya etmeye çalışan anlayışla yapılan çalışmalar olacaktır. Ayrıca yayımlanan basın açıklamasında Orman Mühendisleri Odası Bursa Şubemizin de açıklamaya iştirak ettiği imzası bulunduğu görülmektedir. Bilinmelidir ki, Orman Mühendisleri Odası Bursa Şubemizin böyle bir iştiraki söz konusu değildir. Şubemizden izin alınmadan şubemizin adı basın açıklamasına eklenmiştir.

Orman Mühendisleri Odası olarak, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bursa İl Koordinasyon Kurulu 25.04.2023 tarihli basın açıklamasına Orman Mühendisleri Odası Bursa Şubemizin iştirak etmediğini kamuoyuna arz ederiz." - BURSA