TMMOB Samsun İkk Sekreteri Kebapçı: 'Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları, Yıllardır Verilmeyen Haklarını İstiyor'

TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Veli Kebapçı, "Sorunlarımızın aşılması için, ülkemizdeki açlık ve yoksulluk sınırları gözetilerek kamu emekçisi mühendis, mimar ve şehir plancılarının maaşları insanca yaşayacakları bir düzeye yükseltilmelidir. Ücretli kesimlerin omuzuna yıkılan vergi yükü hafifletilmeli, bütçe gelirleri büyük oranda kâr, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayanmalıdır. Kamu çalışanları ücretlerinde yapılan gelir vergisi dilimine bağlı mağduriyet giderilmelidir" dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Veli Kebapçı, "Sorunlarımızın aşılması için, ülkemizdeki açlık ve yoksulluk sınırları gözetilerek kamu emekçisi mühendis, mimar ve şehir plancılarının maaşları insanca yaşayacakları bir düzeye yükseltilmelidir. Ücretli kesimlerin omuzuna yıkılan vergi yükü hafifletilmeli, bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayanmalıdır. Kamu çalışanları ücretlerinde yapılan gelir vergisi dilimine bağlı mağduriyet giderilmelidir" dedi.

Veli Kebapçı, bugün yaptığı açıklamada, kamuda çalışan mimar, mühendis ve şehir plancılarının sorunlarına dikkat çekti. Kebapçı, "Geçtiğimiz yıllar boyunca kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımız, ekonomik ve sosyal haklar açısından oldukça ciddi kayıplar yaşamıştır. Kamudaki meslektaşlarımızın ekonomik koşulları, üstlendikleri sorumluluklara ve almış oldukları eğitime uymayan bir düzeye geriletilmiştir" diye konuştu.

"KAMU EMEKÇİSİNİN REEL GELİRİ ERİYOR"

Veli Kebapçı, şunları söyledi:

"En baştan dile getirmekte fayda var ki iktidar ile yetkili sendika arasında imzalanan 6. dönem toplu sözleşmede öngörülen yüzde 6'lık maaş zammının ve 6 aylık enflasyon farkının bugün emekçiler açısından hiçbir anlamı kalmamıştır. Sıfır doğal gazlı yeni hesap oyunu ile aylık enflasyon binde 4 olarak açıklandığı için de 5 aylık enflasyon da yüzde 15,26'da kalmıştır. Öte yandan, TÜİK'in yeni enflasyon hesabının önümüzdeki 11 ay boyunca süreceğinin altı çizilmelidir. Gerçek enflasyon TÜİK tarafından açıklanan sanal rakamların üzerindeyken önümüzdeki 11 ay boyunca bu fark daha artacaktır. Gerçek enflasyon ile TÜİK enflasyonu arasındaki makasın daha fazla artması, tüm çalışanlar gibi kamu emekçisinin ve emeklisinin de reel gelirinin daha fazla erimesi demektir.

"EKONOMİK VE SOSYAL HAKLARDA CİDDİ KAYIPLAR YAŞIYORUZ"

Kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaş zammı, yandaş sendika ile yapılan mutabakat ve TÜİK'in şaibeli enflasyon rakamları uyarınca değil, emekçilerin içinde bulunduğu derin yoksullaşma ve alım gücü kaybı dikkate alınarak yapılmak zorundadır. Tüm kamu emekçileri için insanca yaşamaya yetecek bir gelir düzeyini sağlayacak maaş zammı yapılmalıdır. Bunun yanında, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının mali ve özlük haklarının artık kabul edilemez bir duruma gerilediğinin ayrıca altını çizmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıllar boyunca kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımız, ekonomik ve sosyal haklar açısından oldukça ciddi kayıplar yaşamıştır. Kamudaki meslektaşlarımızın ekonomik koşulları, üstlendikleri sorumluluklara ve almış oldukları eğitime uymayan bir düzeye geriletilmiştir. Ülkemizde mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplinlerinin halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ne kadar önemli alanlar olduğu, yaşadığımız son afetlerle acı bir şekilde yeniden hatırlanmıştır.

"EKONOMİK FARK AÇILMIŞTIR"

Hayata geçirilen tüm projelerde, yaratılan tüm zenginlikte, geliştirilen tüm teknolojide büyük bir payı olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaratıcı emeği ne yazık ki her geçen gün değersiz kılınmıştır. Ancak bu kadar kritik rolü bulunan meslektaşlarımızın özlük hakları, kamuda çalışan diğer meslek gruplarının bir hayli gerisinde kalmıştır. Son yıllarda hekim ve hakim-savcı gibi diğer meslek gruplarına yapılan ekonomik iyileştirmeleri kapsayan düzenlemeler ile birlikte bu meslek çalışanları ile mühendis, mimar ve şehir plancıları arasındaki ekonomik fark açılmıştır. Benzer iyileştirmelerin, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde özel bir önemi bulunan meslektaşlarımıza da yapılması gerekmektedir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının daha iyi koşullarda çalışma, emeğinin karşılığını alma ve hak ettiği şekilde yaşayabilme talepleri dikkate alınmak zorundadır.

"ŞEHİR PLANCISI İÇİN EK GÖSTERGE 6400 OLMALIDIR"

Sorunlarımızın aşılması için, ülkemizdeki açlık ve yoksulluk sınırları gözetilerek kamu emekçisi mühendis, mimar ve şehir plancılarının maaşları insanca yaşayacakları bir düzeye yükseltilmelidir. Ücretli kesimlerin omuzuna yıkılan vergi yükü hafifletilmeli, bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayanmalıdır. Kamu çalışanları ücretlerinde yapılan gelir vergisi dilimine bağlı mağduriyet giderilmelidir. Çalışma dönemlerinde ücret kalemlerden biri olan ek ödeme, emekliliğe yansıtılmalıdır. Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancılarının mali haklarında iyileştirme, ancak yüzde 130 ile yüzde 150 olan ek ödeme oranlarının yüzde 180 ile yüzde 200 seviyesine yükseltilmesi ve emekli keseneğine yansıtılması suretiyle mümkün olacaktır. Kamuoyunda 3600 ek göstere düzenlemesi olarak bilinen çalışmada kamuda çalışan meslektaşlarımızın ek göstergeleri 4200'e çıkartılmış, ancak yansıtma oranları yüzde 145'te sabit kaldığı için herhangi bir fayda sağlamamıştır. Ek gösterge oranlarının mühendis, mimar, şehir plancıları için yeniden düzenlenmesi, bu çalışanların da emeklilikte hak ettiklerini alabilmeleri için çarpan grubunu bir üste çıkaracak yeni ek gösterge rakamlarının belirlenmesi gereklidir. Bunun için de beklenen asgari durum 1. derecenin 4. kademesindeki mühendis, mimar, şehir plancısı için ek göstergenin 6400 olmasıdır.

"TAŞERONA DEVREDİLEN TÜM SÖZLEŞMELER İPTAL EDİLMELİ"

Kamuda çalışan toplam personel içerisinde teknik hizmetler sınıfına tabi kamu çalışanı sayısı oldukça yetersizdir. Mühendis, mimar, şehir plancılarının kamuda istihdam, atama ve güvenceli kadro konusunda ihtiyaca uygun alım talebi yaratılmalı ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır. İstihdamın artırılması için kamunun işlerinin kamu adına görev yapan devlet memurlarınca yapılması, bu kapsamda taşerona devredilen tüm sözleşmelerin iptal edilerek bu işler için kamu istihdamının sağlanması ve ücretlerin de insanca yaşam düzeyine çıkartılması zorunluluktur. Teknik hizmetler sınıfı kapsamında ödenen özel hizmet tazminatının tavan oranı artırılarak en az yüzde 260 olmalıdır ve bu oran emekli aylık ücretlerine de yansıtılmalıdır. Kamudan emekli olmuş ve teknik hizmetler sınıfına dahil mühendis, mimar ve şehir plancılarının emeklilik haklarında ve aylıklarında iyileştirme yapılmalıdır. Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesi doğrultusundaki taleplerimizi yıllardır Cumhurbaşkanlığı'na, TBMM Başkanlığı'na, bakanlıklara, Devlet Personel Başkanlığı'na ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere iletiyoruz.

"HER PLATFORMDA MÜCADELE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Geçtiğimiz yasama döneminde de kamuda çalışan meslektaşların özlük hakları ve ekonomik taleplerini içeren ek gösterge, ek ödeme ve ücret iyileştirmelerine yönelik içeriği birliğimizce hazırlanan üç ayrı kanun teklifi farklı milletvekillerince TBMM'de kanun teklifi olarak sunulmuştur. Kamudaki mühendis, mimar ve şehir plancılarının taleplerinin savunucusu olmaya ve sorunların çözülmesi için her platformda mücadele vermeye devam edeceğiz. Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bizler, yıllardır verilmeyen haklarımızı almak istiyoruz. Büyüdüğü söylenen ekonomik pastadan ve artan ulusal gelirden bir çalışan olarak hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsan onuruna yakışır bir yaşam ve insanca yaşanacak bir ülke istiyoruz."