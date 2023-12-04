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TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kent Sempozyumu Düzenleyecek

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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 22-23 Aralık tarihleri arasında İzmir'de Kent Sempozyumu düzenleyecek. Sempozyumda kentlerin mevcut durumu, kent planlaması ve yönetimi, afetler, kentin adaleti, kent suçları gibi konular ele alınacak.

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 22-23 Aralık tarihleri arasında İzmir'de Kent Sempozyumu düzenleyecek. İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, sempozyuma ilişkin "Cumhuriyet'in 2. yüzyılında adalet ve demokrasi için mücadele ediyoruz. Kentlerimizin mevcut durumu, kent planlaması ve yönetimi, afetler, kentin adaleti, kent suçlarına kadar farklı başlıklar altında değerli sunumlar ve paylaşımlar ile kentimizin bugünü ve geleceğine dair düşüncelerimizi paylaşacağız" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, bugün İzmir Mimarlık Merkezi'nde, 'Direnen kentlerde adalet ve demokrasi' başlıklı basın toplantısı düzenledi. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında adalet ve demokrasi için mücadele ediyoruz. Ormanlarımızın, su kaynaklarımızın, toprağımızın yağmalandığı ağır günlerden geçiyoruz. Emeğimizin, yaşamımızın, geleceğimizin, haklarımızın gasp edildiği, yaşanabilir kentleri, doğayı, adaleti, özgürlüğü demokrasiyi adaleti savunanların bedel ödediği bir ülkede, her şeye rağmen doğruları söylemeye devam ediyoruz. 'Yaşam için adalet, adalet için demokrasi' sözümüzü büyütmek için yürüyoruz. Kentlerimizde de adalet ve demokrasi için kentin tüm bileşenleri ile mücadelemizi büyütmekten vazgeçmiyoruz" diye konuştu.

SEMPOZYUMDA "NASIL BİR KENT, NASIL BİR İZMİR?" SORUSUNUN YANITI ARANACAK

Düzenleyecekleri kent sempozyumuyla ilgili bilgi de veren Akdemir, şunları söyledi:

"TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ve bünyesindeki 24 meslek odası uzmanlık alanlarımız doğrultusunda kente ve projelere dair görüşlerimizi basın açıklamaları, raporlar, bilgilendirmeler ile sık sık kamuoyu ve ilgili idareler ile paylaşıyoruz. Yaşanılabilir, güvenli kentlerde sağlıklı güvenli ve adil yaşam haklarımız için yürüttüğümüz kent mücadelesinde bu amacı taşıyan tüm paydaşlarımız ile birlikte sokağın sesini duyurmaya çalışıyoruz. TMMOB tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tüm kentlerimizde gerçekleştirilecek kent sempozyumları ile kente dair sözlerimizi paylaşıyoruz. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak her 5 yılda bir düzenli gerçekleştirdiğimiz İzmir kent sempozyumumuzu 22-23 Aralık tarihlerinde İzmir Mimarlık Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. 24 meslek odamız ile 6 oturumda gerçekleştirmeyi planladığımız sempozyum kapsamında, sunumlar, konuk konuşmacılar ve forumlar ile kente dair görüşlerimizi, nasıl bir kent istediğimizi, önerileri, eleştirileri paylaşacak, Yerel seçimler öncesinde kente dair beklenti ve taleplerimizi dile getireceğiz. Kentlerimizin mevcut durumu, kent planlaması ve yönetimi, afetler, kentin adaleti, kent suçlarına kadar farklı başlıklar altında değerli sunumlar ve paylaşımlar ile kentimizin bugünü ve geleceğine dair düşüncelerimizi paylaşacağız. 2024 yılı Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde kentin, kentte yaşayanların, uzman meslek odalarının sözleri ve değerlendirmeleri ile "Nasıl bir kent, nasıl bir İzmir?" sorusunun yanıtını arayacağımız sempozyumumuzda, yerel yönetimlere aday olanların yönetime gelmeleri halinde vurguladığımız tüm konuların takipçisi olacağımızı bir kez daha paylaşıyor, tüm İzmirlileri bizlerle birlikte kent ile dair gücümüzü büyütmeye davet ediyoruz"

Kaynak: ANKA / Yerel

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