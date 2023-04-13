TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu: "Kamuda Çalışan Meslektaşlarımız Yok Sayılmıştır.

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini istedi. Kurul’un açıklamasında “Kamuda çalışan meslektaşlarımız sürdürülmekte olan mevcut politikalarla ve son alınan bu kararlarla yok sayılmıştır. Mühendis, mimar ve şehir plancıları, bilimin ve tekniğin öncüsü olarak kendileri için alınan bu tavra karşı sessiz kalmayacaktır ve tüm demokratik zeminlerde mücadele edecektir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının daha iyi koşullarda çalışma, emeğinin karşılığını alma ve hak ettiği şekilde yaşayabilme talepleri dikkate alınmak zorundadır” denildi.

KERİM UĞUR

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini istedi. Kurul'un açıklamasında "Kamuda çalışan meslektaşlarımız sürdürülmekte olan mevcut politikalarla ve son alınan bu kararlarla yok sayılmıştır. Mühendis, mimar ve şehir plancıları, bilimin ve tekniğin öncüsü olarak kendileri için alınan bu tavra karşı sessiz kalmayacaktır ve tüm demokratik zeminlerde mücadele edecektir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının daha iyi koşullarda çalışma, emeğinin karşılığını alma ve hak ettiği şekilde yaşayabilme talepleri dikkate alınmak zorundadır" denildi.

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, kamuda çalışan mimar, mühendis ve şehir plancılarının özlük haklarının iyileştirilmesi için İzmir Mimarlık Merkezi'nde bugün bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Adayı ve Çevre Mühendisi Helil İnay Kınay, TİP İzmir Milletvekili Adayı Eser Atak ve çok sayıda kamuda çalışan mimar ve mühendis katıldı. Mühendis, mimar ve şehir plancıları toplantıya baretleriyle katıldı.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu adına açıklamayı Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak yaptı.

Toprak açıklamada şunları söyledi:

"Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi taleplerimiz iktidar tarafından göz ardı edilmeye, yok sayılmaya devam ediyor. Son olarak Teknik Hizmetler Sınıfı'nda yer alan personelin ek ödeme oranlarının yükseltilmesi için verilen yasa değişikliği teklifi, iktidar partilerinin oylarıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'nda reddedildi.

"MESLEKTAŞLARIMIZ SÜREKLİ DIŞLANIYOR"

Ülkede hayata geçirilen tüm projelerde, yaratılan tüm zenginlikte, geliştirilen tüm teknolojide büyük bir payı olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaratıcı emeği ne yazık ki her geçen gün değersizleştiriliyor. Kamudaki eşdeğer meslek sınıflarına farklı gerekçelerle maaş ve özlük iyileştirmeleri verilirken, meslektaşlarımız sürekli olarak dışlanıyor. Siyasi iktidarın bu sistematik dışlaması nedeniyle kamuda çalışan meslektaşlarımız çok ciddi bir yoksullaşma ve geçim sıkıntısı sorunu ile yüz yüze bulunuyor. Kamuda çalışan meslektaşlarımız sürdürülmekte olan mevcut politikalarla ve son alınan bu kararlarla yok sayılmıştır. Mühendis, mimar ve şehir plancıları, bilimin ve tekniğin öncüsü olarak kendileri için alınan bu tavra karşı sessiz kalmayacaktır ve tüm demokratik zeminlerde mücadele edecektir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının daha iyi koşullarda çalışma, emeğinin karşılığını alma ve hak ettiği şekilde yaşayabilme talepleri dikkate alınmak zorundadır" dedi.

"MÜCADELEMİZE HER ALANDA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ!"

Başkan Toprak, taleplerini ise şu sözlerle sıraladı:

"Ücretli kesimlerin omuzuna yıkılan vergi yükü hafifletilmeli, bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayanmalıdır. Kamu çalışanları ücretlerinde yapılan gelir vergisi dilimine bağlı mağduriyet giderilmelidir. Çalışma dönemlerinde ücreti oluşturan kalemlerden biri olan ek ödeme emekliliğe yansıtılmalıdır. Her ne kadar çalışma dönemlerinde kamu çalışanı ücretini oluşturan kalemlerden biri olsa da asıl emeklilik dönemindeki emeklilik ücretinde etkisi olan ek gösterge yeniden düzenlenmelidir. Mühendis, mimar, şehir plancılarının kamuda istihdam, atama ve güvenceli kadro konusunda ihtiyaca uygun alım talebi yaratılmalı ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır. İstihdamın artırılması için kamunun işlerinin kamu adına görev yapan devlet memurlarınca yapılması, bu kapsamda taşerona devredilen tüm sözleşmelerin iptal edilerek bu işler için kamu istihdamının sağlanması ve ücretlerin de insanca yaşam düzeyine çıkartılması zorunluluktur. Meslektaşlarımızın taleplerinin takipçisi olmaya, mücadelemize her alanda sürdürmeye devam edeceğiz. İnsan onuruna yakışır bir yaşam ve insanca yaşanacak bir ülke istiyoruz"

"BU MÜCADELEYİ MECLİS'TE SONUNA KADAR BÜYÜTEREK HAKLARIN ALINMASI İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

CHP İzmir Milletvekili Adayı ve Çevre Mühendisi Helil İnay Kınay da ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. İnay Kıray şunları söyledi:

"Bende bir çevre mühendisi olarak kamuda 23 yıldır çalışan biri olarak bu sorunların neler olduğunu bilen, yaşayan ve kaygı taşıyan biri olarak buradayım. Yıllardır yürütmüş olduğumuz mücadelemizde kamuda çalışan mühendis, mimar, şehir plancıları haklarının alınması için çok mücadele ettik. Bizler yaşadığımız her alanda aldığımız her nefeste yürüdüğümüz yolda baktığımız yönde mühendis, mimar, şehir plancılarının emeğiyle, uğraşıyla birikimi ile hayatımızı sürdürüyoruz. Ancak bu işlerin merkezinde olan meslektaşlarımızın çalışma koşulları, ücretleri, liyakatle, atamayla ilgili sorunları ne yazık ki son 21 yılda günden güne eridi ve şu anda yok sayılıyorlar. Bizler mühendis, mimar, şehir plancılarının tüm haklarının alınması onların yok sayılmaması, meslek haklarının alınması onların yok sayılmaması için meslek itibarlarının karşılığının alınması için mücadele ediyoruz. Ben de bu yolda mücadele eden biri olarak bu mücadeleyi Meclis'te sonuna kadar büyüterek hakların alınması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. ve bizler iktidar olduğumuzda bu sesin karşılığını verecek hep beraber daha yaşanabilir bir dünya da emeğimizin karşılığını aldığımız baharı getirdiğimiz günleri göreceğiz."