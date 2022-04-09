TKKD'den ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

ELAZIĞ (İHA) - Türk Kadınlar Konseyi Derneği Elazığ Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuldu.

TKKD Elazığ Şubesi, bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Ramazan ayında çorbada tuzlarının olmasını isteyen TKKD Elazığ Şubesi üyeleri, ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımında bulundu. TKKD Elazığ Şubesi tarafından Ramazan boyunca askıda ekmek kampanyası yürütecek.

Çalışmaları ile ilgili bilgi veren TKKD Elazığ Şube Başkanı Prof. Dr. Sema Temizer Ozan, her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere gıda kolileri hazırladıklarını söyledi. Prof. Dr. Sema Temizer Ozan, "Hazırladığımız bu gıda kolilerini, daha önce tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bunun yanında giysi yardımlarımız da sürüyor. Aynı zamanda Ramazan ayı boyunca askıda ekmek kampanyamız da sürecek, ihtiyaç sahipleri ücret ödemeden ekmeklerini alabilecek. Bu organizasyonda yardımlarını esirgemeye tüm yardımseverlere, TKKD Elazığ şubemizin yönetim kuruluna ve üyelerimize, öğrencilerimize, hocalarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel