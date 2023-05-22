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Tıskaoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi

Tıskaoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi

Yerel Haberler

AK Parti Milletvekili adayı Nejdet Tıskaoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Çaycuma ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

Ak Parti Milletvekili adayı Nejdet Tıskaoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Çaycuma ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Tıskaoğlu, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde AK Parti'ye verilen destekten dolayı halka teşekkür etti. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için halkın bir kez daha sandık başına gideceğini belirten Tıskaoğlu, vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermelerini talep etti. Tıskaoğlu, vatandaşları sandığa gitmeye davet ederek, "Çaycumalı hemşerilerimizden ve tüm seçmenimizden şunu rica ediyoruz. 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da hep birlikte sandık başına gidelim. İrademizi sandığa yansıtalım. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy verelim, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs Seçimi AK Parti Yerel Haberler

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