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Tırla traktör tünelde çarpıştı

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Bitlis'teki 8 Ağustos Tüneli'nde tırla traktörün çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, tünel bir süre trafiğe kapatıldı.

Tırla traktör tünelde çarpıştı

BİTLİS - Bitlis'teki 8 Ağustos Tüneli'nde tırla traktörün çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde 8 Ağustos Tüneli'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile traktör çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Bir süre trafiğe kapatılan tünel, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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