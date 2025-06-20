Tır Yangını Ormanı Tutuşturdu
İzmir Çevreyolu'nda bir tırın alev alması sonucu çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Olay yerine havadan ve karadan müdahaleler başladı.
Tır alev aldı, ormanı tutuşturdu
İZMİR - İzmir Çevreyolu'nda yanan bir tırdan çıkan alevler ormanlık alanı tutuşturdu. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları başlatıldı.
Yangın saat 16.54'te Bornova - Buca Çevreyolu'nda meydana geldi. Yangına İzmir Bölge Müdürlüğü 4 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal ile müdahale ediyor.
Söndürme çalışmalarının iyiye gittiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel