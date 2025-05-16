Tır Sürücüsü Araçta Asılı Halde Ölü Bulundu

Tır Sürücüsü Araçta Asılı Halde Ölü Bulundu
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 35 yaşındaki tır sürücüsü M.S, aracında asılı halde bulundu. Arkadaşları tarafından tırın kapısı kırılarak içeri girildiğinde durum fark edildi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Tır sürücüsü araçta asılı halde ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 35 yaşındaki adam, tırda iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki M.S, 06 BDS 299 plakalı tırıyla Ankara'dan yükünü aldıktan sonra, malzemeleri boşaltacağı Körfez fabrikalar bölgesine geldi. Aracını buraya park eden M.S'yi uzun süre arkadaşları telefonla aradı ancak ulaşamadı. Tırın da kapısının kapalı olması sebebiyle arkadaşları kürekle camı kırarak araca girdi. M,S'yi iple asılı halde bulan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde tır şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - Yerel
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