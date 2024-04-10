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Tır sürücüleri telefonla bayramlaştı

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Avrupa ülkelerine yükledikleri ihracat yüklerini teslim etmek üzere yolla çıkan tır sürücüleri, ailelerini telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Edirne'de Avrupa'ya açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'nin farklı illerinden yükledikleri ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için günlerce sıra bekleyen tır sürücüleri zamanlarını gümrüklerde ve yollarda geçirerek ailelerinden uzakta buruk bir bayram geçiriyor.

Ramazan Bayramı'nı gümrüklerde ve yollarda karşılayan tır sürücüleri, sıra beklerken aileleri ve sevdikleriyle telefonlarından görüntülü arama yaparak bayramlaştı.

İhracat kahramanları tır sürücüleri, Ramazan Bayramı'nı tır dorselerinde bulunan yemek dolaplarında hazırladıkları yiyeceklerden ve demledikleri çay ile bayramı geçiriyor.

"Bayram buruk geçiyor"

Buruk bir bayram geçirdiklerini belirten tır sürücüsü Yücel Yıldız, "Ailemizden ayrı bayram buruk geçiyor. Eşim ve çocuklarım memlekete gitti ama ben gidemedim. Biz bir sefere çıkıyoruz en 15 gün dönemiyoruz. 15 günde bir geliyoruz 2-3 gün evde kalabiliyoruz. Bizim evimiz İstanbul'da olduğu için şanlıyız ama bu durum gurbetçiler için daha zor. Onlar 3-4 ayda bir evlerine gidebiliyor. Şoförlüğün zorlukları var ama birilerinin de bu işi yapması lazım" dedi.

"Birilerinin bu işi yapması gerekiyor"

Üç gün önce Giresun'dan tır ile yüklediği fındık yükünü Almanya'ya götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı Mevlüt Yorulmaz, "Bayramda buradayız, çocuklar ise evde ve kendileriyle telefon ile görüşebiliyoruz. Anne baba ile de aynı şekilde telefonla görüştük. Bu mesleğinde zorlukları bunlar, şikayetçi değiliz ama mesleğinde zorlukları bu şekilde. Birilerinin bu işi yapması gerekiyor. Bütün tır sürücülerinin Allah yardımcısı olsun" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı İhracat Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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