Tır Şoförü Damat, Düğününde Tırı Gelin Arabası Yaptı

Hatay'da yaşayan tır şoförü Mehmet Can Kör, kullandığı tırı düğününde gelin arabası yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu düğünün ardından 2 yıllık tır şoförü damat, mesleğini bırakarak eşiyle birlikte esnaflık yapmaya başladı.

Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde yaşayan ve baba mesleği olan tır şoförlüğünü yapan Mehmet Can Kör, eşi Sedanur Kör ile tanıştı. 2 yıldır direksiyon sallayarak mesleğini icra eden Can, Sedanur ile evlilik kararı aldı. Damat, kullandığı tırı süsleyerek gelin arabası yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu düğünde damat ve gelin başta olmak üzere davetliler unutulmaz anlar yaşadı. Gelin arabası yaptığı tırıyla son seferini düğününe yapan Mehmet Can Kör, evliliğin ardından tır şoförlüğünü bırakarak eşiyle birlikte tarihi Uzun Çarşı'da esnaflık yapmaya başladı.

"Tırla düğünümde son seferimi attım ve tarif edilemeyecek bir duyguydu"

İki yıldır şoförlük yaptığı tırı süsleyerek gelin arabası yapan Mehmet Can Kör, son seferi düğününde yaptığını belirterek, "Babam tır şoförlüğü yapıyordu. Babamdan dolayı tırlara karşı çok ilgim vardı. Tırla yollara çıkmayı çok istiyordum. Ben de tır şoförü oldum. 2 yıldır tır şoförlüğü yaptım. 2 yılının ardından eşimle birlikte evlilik kararı aldık. Ona unutamayacağı bir sürpriz yapmak istedim. Mutluluk ile ilgili son seferimizi attık ve tırı gelin arabası yaptık. Ondan sonra da işi bıraktım. Eşimle birlikte çarşıda esnafız. Tırla düğünümde son seferimi attım, tarif edilemeyecek bir duyguydu. Deprem şehri Hatay'da, çok fazla hafriyat kamyonu var. Düğüne gelen hafriyat şoförleri çok mutlu oldu. Onlar konvoyda kornayla eşlik ettiler. Herkes çok şaşırdı. Kimse tırı getirip süsleyeceğime inanmıyordu. Tır şoförlüğünü özlüyorum ama şimdiki hayatımdan memnunum" dedi.

"Tıra çıkmak biraz zor oldu, çıkamayacağımı düşünüyordum ama bir şekilde çıktım"

Gelin arabası olarak süslenen tıra çıkmanın kendisi için zor olduğunu ifade eden Sedanur Kör ise, "Bizim için unutulmaz bir an oldu. Her şey çok güzeldi. Çoğu insan tarafından ilgi gördük. Herkes heyecanlıydı ve video aldı. Eşimin son seferi oldu, hayatına ben girdikten sonra tır şoförlüğünü bırakmaya karar verdi. Ben bırakması için kendisine bir baskı kurmadım. Eşim hayatını benimle geçirmek istediğini belirtti. Burada birlikte çarşıda esnaflık yapıyoruz. Tıra çıkmak biraz zor oldu, çıkamayacağımı düşünüyordum ama bir şekilde çıktım. Her şey güzel ve hoş oldu. Eşimi her an yanımda görmek çok güzel hissettiriyor. Yanımda olduğunu bilmek ve görmek duygusal açıdan çok güzel şeylerdi" ifadelerini kullandı. - HATAY