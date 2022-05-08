Tır şoförü aracını gelin arabası yaptı

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde tır şoförü Muhammet Kanar, kullandığı aracı gelin arabası yaparak konvoyla düğün salonuna geldi. Gelin arabasını görenler ise o anları cep telefonlarına kaydetti.

Tırı görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Şoför arkadaşlarının da yalnız bırakmadığı Muhammet Kanar, tırlardan oluşan konvoyla gelin alma geleneğini yerine getirdi. Çift, ardından düğün salonunun yolunu tuttu. Güzergah üzerinde gelin arabası olarak süslenen tırı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel