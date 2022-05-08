Tır şoförü aracını gelin arabası yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tır şoförü aracını gelin arabası yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Tır şoförü aracını gelin arabası yaptı

Erzurum'un Horasan ilçesinde tır şoförü Muhammet Kanar, kullandığı aracı gelin arabası yaparak konvoyla düğün salonuna geldi.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde tır şoförü Muhammet Kanar, kullandığı aracı gelin arabası yaparak konvoyla düğün salonuna geldi. Gelin arabasını görenler ise o anları cep telefonlarına kaydetti.

Tırı görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Şoför arkadaşlarının da yalnız bırakmadığı Muhammet Kanar, tırlardan oluşan konvoyla gelin alma geleneğini yerine getirdi. Çift, ardından düğün salonunun yolunu tuttu. Güzergah üzerinde gelin arabası olarak süslenen tırı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum, Düğün, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title