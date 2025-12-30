Haberler

Beylikdüzü Ambarlı'da eylem yapan tır şoförleri nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Beylikdüzü Ambarlı'da eylem yapan tır şoförleri nedeniyle trafik durma noktasına geldi
Güncelleme:
Beylikdüzü Ambarlı limanında tır şoförleri, 10 gündür yaşanan uzun bekleme sürelerini protesto etmek için bir işletmenin girişini kapatarak eylem yaptı. Eylem nedeniyle bölgede trafik durma noktasına geldi.

Beylikdüzü Ambarlı limanında tır şoförleri, 10 gündür yaşandığı iddia edilen uzun bekleme sürelerine tepki göstermek amacıyla liman içerisindeki bir işletmenin girişini kapattı. Eylem nedeniyle bölgede trafik durma noktasına geldi.

Beylikdüzü, Ambarlı limanında tır şoförleri, 10 gündür sürdüğünü iddia ettikleri uzun bekleme süreleri nedeniyle limanın içerisindeki bir firmanın girişini kapatarak eylem yaptı. Eylem nedeniyle bölgedeki trafik durma noktasına geldi. Bir saati aşkın trafikte bekleyen vatandaşlar korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Bölgede yaşayan ve mağdur olduğunu ifade eden bir vatandaş, "Bizim evimizde o tarafta ve yol kapalı olduğu için bizde gidemiyoruz ve çok mağduruz" derken, başka bir vatandaş da, "Bütün insanlar burada mağdur" diye konuştu.

45 dakikadır trafikte beklediğini ifade eden bir başka vatandaş ise, "45 dakikadır bekliyorum. Burası limanın trafiği. Sağ olsunlar mahvettiler bizi" dedi.

"Bıktık artık yapamıyoruz"

Saatlerce limanda konteyner almak için beklediğini ifade eden bir tır şoförü ise, "Millet evine gidecek gidemiyor. Bıktık artık yapamıyoruz. 8 saattir bir konteyner almışız daha" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

