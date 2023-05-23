Tır çarptığı otomobili metrelerce sürükledi: 3 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkan tırın, çaptığı otomobili metrelerce sürüklediği kazada 1'isi bebek 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli-Manisa karayolu Güney rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Denizli'ye doğru gelmekte olan 32 DG 237 plakalı tır, rampadan inişe geçtiği esnasında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen tır, Denizli'den Manisa yönüne gitmekte olan 46 P 7457 plakalı otomobile çarparak sürüklemeye başladı.

Metrelerce sürüklediği otomobili hurdaya çeviren tır, yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi. Kazada ilk belirlemelere yöre otomobilde bulunan birisi 3 yaşında bebek olmak üzere 3 kişi öldü, tır sürücüsüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Araçlar içerisinde sıkışan yaralılar ve cenazeler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.