TİP Üyeleri, Tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Serbest Bırakılmasını İstedi

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'te Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri, tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılması için açıklama yaptı. Açıklamada, "Hatay halkının iradesi olan milletvekilimizin özgürlüğü bir dakika daha gasp edilmemeli ve Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

Bilecik'te TİP üyeleri, dün akşam Atatürk Parkı'nda toplanarak tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay için açıklama yaptı. Partililer adına açıklamayı okuyan Tuğba Hande Güngör, şunları söyledi:

"Bugün, Hatay milletvekilimizin Silivri'deki esaretinin 223. günü. Anayasa Mahkemesi 21 Aralık'ta Can Atalay'ın başvurusu hakkında 'seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı' ile 'Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının' ihlal edildiğine ve tahliyesine hükmetti. Kararı uygulamakla yükümlü olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise iki gündür dosyayı incelememiş ve hala bir karar verememiş durumda. Üzerinde cübbe bulunan ve hakim koltuğunda oturan kişilerin Anayasa Mahkemesi kararını keyfi şekilde bekleterek uygulamaması kabul edilemez bir sorumsuzluktur.

Anayasa'nın 153. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar. Gelinen noktada hukuki bir tartışmanın kalmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Şimdi yapılması gereken tek şey tahliye kararının uygulanarak Milletvekilimiz Can Atalay'ın tahliye edilmesidir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ni bir kez daha uyarma gereği duyuyoruz. Mahkemeler birer kamu kurumu olup işlerini ciddiyetle yapmakla yükümlüdürler. Sorumsuz ve keyfi davranışlarla Can Atalay hakkındaki tahliye kararı vermekten kaçınma haline derhal son verilmelidir. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu ve farklı yönde verilecek her türlü kararın suç teşkil edeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Hatay halkının iradesi olan milletvekilimizin özgürlüğü bir dakika daha gasp edilmemeli ve Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır."