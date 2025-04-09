Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı

Mahir Polat hakkında karar verildi
AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

ABD'ye bir darbe de Avrupa Birliği'nden
ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazlarını keser

Trump yönetiminden Avrupa'ya 'Boğaz kesme' tehdidi
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, sonuç herkes için sürpriz oldu

TİP İzmir'de 'Boykot Kafe' Kurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl örgütü, Karşıyaka'da 'Boykot Kafe' adıyla bir stant açtı. Vatandaşlara çay, kahve, börek ve kek ikram eden TİP üyeleri, büyük marketlerden alışveriş yapılmaması çağrısında bulunarak yerel üretimi desteklemeye davet etti.

(İZMİR) – Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl örgütü, Karşıyaka'da "Boykot Kafe" kurdu.

Karşıyaka İZBAN durağında kurulan stantta vatandaşlara çay, kahve, meyve suyu, börek ve kek ikramında bulunulurken, TİP üyeleri, vatandaşları "büyük marketlerden alışveriş yapmamaya, yerel üretimi ve dayanışmayı büyütmeye" çağırdı.

TİP Üyesi Ayşe Kutucu, burada yaptığı açıklamada, "Hükümetin almış olduğu ekonomik ve siyasi politikalar ile ülkedeki diktatörlüğün sona ermesi için boykot çağrısı yapıyoruz. İsyandayız diyoruz. Herkesi bu boykota davet ediyoruz. TİP Karşıyaka Şubesi olarak burada bir stant açtık, adını da 'Boykot Kafe' koyduk. İnsanlar büyük mağazalardan alışveriş yapmasın diye burada ev yapımı börek, kek ve çay ikram ediyoruz. Ülkemizin sosyal bir hukuk devleti haline gelebilmesi için bu mücadeleyi sürdürüyoruz" dedi.

Boykota destek vermek üzere alana gelen vatandaşlardan Buse Bakarbulut, "Çok güzel bir girişim olarak görüyorum bunu. Birlik ve beraberlik duygusu için buradayım. Yapabileceğim bir şey varsa yardımcı olabilmek, destek olabilmek için geldim" diye konuşurken, Necdet Yeşilova ise "Ekrem İmamoğlu çıksın artık gari... Gelsin beraber olalım. İşinin başına geçsin" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.