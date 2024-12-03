Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

Kürsüde parayla kule yaptı

 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular

Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı

 Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç

Operasyon an meselesi! Muhalifler, Tel Rıfat'tan sonra yeni hedef için yola çıktı
Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü

Timur Sevi Cinayeti Davası Ertelenerek 21 Ocak'a Alındı

Timur Sevi Cinayeti Davası Ertelenerek 21 Ocak'a Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi'nin cinayetiyle ilgili dava, ikinci duruşma sonrasında 21 Ocak Salı gününe ertelendi. Dava sürecinde önemli deliller toplandığı ifade edildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi cinayetine ilişkin dava 21 Ocak Salı gününe ertelendi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi'nin 10 Temmuz 2024 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın ikinci duruşması bugün Yüksekova Adliyesi'nde görüldü. Duruşmaya 7 tanık hazırda bulunurken, sanık A.A. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Yüksekova 2. Ağır Ceza Mahkemesi görülen duruşmada yargılanan sanık A.A. "Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ayrıca "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan da üç yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanıyor.

4 saat süren dava 21 Ocak Salı gününe ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Timur Sevi'nin Avukatı Evin Tan, Sevi'nin evinin önünde canice öldürüldüğünü hatırlatarak, sanığın eylemine ortak olan, kendisini azmettiren ve iştirak eden kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Tan, 2 duruşmada delillerin büyük oranda toplandığını kaydederek, "Yargılamanın 2'nci duruşması bugün görüldü. İyi bir yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Kalan süreçte ve gelinen aşamada sanığı azmettiren ve destek olan ve kendisi ile birlikte fiile iştirak eden kişilerin yargılanacağı davada büyük oranda deliler toplandı" dedi.

Tan, davaya sahip çıkan ve aileye destek veren başta STK'lar ve Hakkari Barosu olmak üzere herkese teşekkür etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında sabah saat 09.00'da başlayan davaya Sevi'nin ailesi ve yakınları, Hakkari Barosu ve Yüksekova'daki STK temsilcileri katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İlk başkan adayı ortaya çıktı
img

Sabrı taşan profesörün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var
img

Kayıp çocuk, canlı yayında bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 3-4 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 3-4 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 14. bölüm full HD tek parça izleme linki 3 Aralık Salı! Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı izleme link var mı? Bir Gece Masalı canlı izle! 3 Aralık Salı Bir Gece Masalı 14. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. Bölüm TRT1 HD izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Aralık Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Aralık Konak, Kiraz, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 3-4 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.