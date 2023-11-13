Timsal Karabekir: "Sarıkamış'ta 1 kurşun atılmadan öldüler denilerek haksızlık yapılıyor"

SAMSUN (İHA) – Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, Samsun'da katıldığı konferansta, "Şehitlerimize bir haksızlık yapılıyor. '1 kurşun atmadan öldüler' diyorlar. Hayır, onlar Sarıkamış'ı Ruslara karşı savundular, artı Rusların İstanbul'dan girişlerini engellediler" dedi.

"Cumhuriyetin Meşalesi Samsun Sergisi" ve "Dünü Unutma Yarına Hakkın Olsun Konferansı" Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda yapıldı. Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta Karabekir, babası ve görevde olduğu sürece yaşanan olaylar hakkında bilinmeyenleri anlattı.

"Sarıkamış'ta 1 kurşun atmadan öldüler diye haksızlık yapıyorlar"

Sarıkamış'ta şehit olan 10 binlerce askere haksızlık yapıldığının altını çizen 82 yaşındaki Timsal Karabekir, "Babam Karabekir, 'Hür öl, esir yaşama' diyor. Esir yaşamanın ölmekten çok daha zor olduğunu söylüyor. Sarıkamış, hala yüreklerde o soğukluğu hissettirip, donduran bir acıya sahip. Sarıkamış'ta o kadar çok şehit vermişiz ki sayısını bir türlü tam olarak bilinmiyor. 90 bin diyorlar ama tam olarak belli değil. Şehitlerimize bir haksızlık yapılıyor. '1 kurşun atmadan öldüler' diyorlar. Hayır, onlar Sarıkamış'ı Ruslara karşı savundular, artı Rusların İstanbul'dan girişlerini engellediler. Onlar görevlerini çok güzel yaptılar ve öyle şehadete erdiler. O kadar çok şehit vermişiz ki Osmanlı'nın ordusu adeta erimiştir. Çanakkale'de yeterli ordu bulunamıyor. O sene hiçbir okul mezun vermemiş. O gencecik, fidanlar genç yaşta bugün bizim buradaki rahatlığımız, mutluluğumuz için can vermişlerdir" dedi.

"Babam; 'Allah benim gözümün gördüklerini dünya üzerindeki hiçbir göze göstermesin' derdi"

Kazım Karabekir'in Erzurum'a girişte gördüğü vahşete ve dönemin Ermenileri tarafından Türklere yapılan işkencelere değinen Timsal Karabekir, "Kazım Karabekir birçok cephede düşmanla savaştı. Kendi kalemiyle kurtardığı yerleri çizmiştir. Erzincan, Erzurum, Sarıkamış, Kars ve ötesi olarak kurtardığı yerleri belirtiyor. Karabekir hatıralarında; 'Erzincan'ı kurtardım, İstanbul kapıdan Erzurum'a girdim. Halk beni gülerek karşılıyordu. Dişlerini görebildiğim uzaklıktalardı. Biraz daha yaklaştığım zaman bir gariplik hissettim. Bu insanlar hiç kımıldamıyordu. Daha da yaklaştığımda dehşetle gördüm ki her biri canlı canlı Ermeniler tarafından kazığa oturtulmuştu. Allah benim gözümün gördüklerini dünya üzerindeki hiçbir göze göstermesin' diyor" diye konuştu.

Konferansın sonunda Samsun Valisi Orhan Tavlı tarafından Karabekir'e günün anlam ve önemine dair hediye taktime dildi. Karabekir tarafından da Vali Tavlı'ya babasının müzesine davet ve kitap hediye edildi. Konferansın sonunda Cumhuriyetin Meşalesi Samsun Sergisi gezildi. - SAMSUN