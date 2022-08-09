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Tilkiyi elleriyle besleyip su verdi

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Tilkiyi elleriyle besleyip su verdi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Duru isimli vatandaş, aç kalan tilkiyi elleriyle besleyerek su verdi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Duru isimli vatandaş, aç kalan tilkiyi elleriyle besleyerek su verdi.

Yüksekova ilçe merkezine bağlı Büyükçiftlik beldesinde yaşayan Mehmet Duru isimli vatandaş, Meydan Belek Yaylası'nda piknik yaptıkları sırada aç kalan bir tilki yanlarına geldi. Mehmet Duru, pişirdikleri etleri elleriyle tilkiye yedirirken, yaşananlar ise cep telefonuyla kayda alındı.

Elleriyle tilkiyi beslediğini belirten Mehmet Duru, "Sabah piknik için beldeden Meydan Belek Yaylası'na geldik. Piknik yaptığımız sırada aç kalan bir tilki etrafımızda dolaşıyordu. İlk önce yanımıza gelmekten korkuyordu. Pişirdiğimiz etleri elime alarak yanına yaklaştım. Tilki kaçmayarak yemeye başladı. Karnını doyurduğumuz ve su verdiğimiz tilki yanımızdan hiç ayrılmadı. Lütfen çevremizdeki hiçbir hayvanı aç bırakmayalım" dedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Duru Yüksekova Hakkari su Yerel Haberler

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