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TikTok'ta Şehitlere Küfür Eden Hesaplar Kapatılmıyor

TikTok'ta Şehitlere Küfür Eden Hesaplar Kapatılmıyor
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TikTok platformunda son günlerde terör yandaşlarının canlı yayın yaparak Türk milletine ve şehitlere hakaret etmesi tepki çekiyor. Kullanıcılar, şikayetlerine rağmen TikTok yönetiminin bu hesapları kapatmadığını ve platformun Türkiye'de yasaklanmasını talep ettiklerini belirtiyor. Özellikle 'zaferpartisigenelmerkezi' adı altında açılan hesaplar, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a ait fotoğraf paylaşarak toplumun duygularını hedef alıyor.

Sosyal Medya Plaftormu Tiktok'ta canlı yayın yaparak Türk milletine ve şehitlere küfür eden hesaplar şikayet edilmesine rağmen kapatılmıyor.

Milyonlarca kullanıcısı olan Tiktok'ta son günlerde terör yandaşları canlı yayın açarak Şehitlere ve Türk milletine küfür ediyor. Yüzlerce kullanıcı hesapları şikayet etmesine rağmen Tiktok yönetimi konu ile ilgili hiç bir adım atmıyor. Kullanıcılar terör yandaşı hesapların şikayet edilmesine rağmen Tiktok'un hesabın yayın ihlali yaptığını kabul edip hesabı kapatmadığını belirtiyor. Bir çok kullanıcı Tiktok'un Türkiye'de yasaklanmasını istiyor. Özellikle son günlerde "zaferpartisigenelmerkezi" adı altında çakma hesap açan terörist grubu son olarak çatışmada şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın da fotoğrafını koyarak onun nezdinde tüm şehitlere hakaret ediyor - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Medya Politika Güvenlik Hukuk Yerel Terör

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