TİKA, Üsküp'te Osmanlı Literatüründe Ben Anlatıları Sempozyumu düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Osmanlı Literatüründe Ben Anlatıları" Sempozyumu gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, Balkan Çalışmaları Vakfı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde, üçüncüsü düzenlenen "Osmanlı Literatüründe Ben Anlatıları" Sempozyumu Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirildi. Osmanlı tarihi, Balkan coğrafyası ve Ben Anlatıları çalışma alanlarında olan, farklı ülkelerden 52 uzman araştırmacı, akademisyen ve tarihçinin katılımıyla düzenlenen sempozyum kapsamında, farklı başlıklarda gerçekleştirilen 14 oturumda 45 akademik tebliğ sunuldu.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan TİKA Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak, "Ortak tarih ve kültüre sahip olduğumuz Balkan coğrafyasının genelinde olduğu gibi Kuzey Makedonya'da da ecdat yadigarı eserleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak için restorasyon ve renovasyon faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Sadece ecdadımızın bıraktığı yapıları değil; onların oluşturduğu ve geliştirdiği çok değerli ilim, fen ve edebiyat çalışmalarını da korumaya, paylaşmaya ve gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sempozyum oturumlarında "Ben Anlatıları", "Özyaşamsal Öyküler" ve "Birinci Ağızdan Anlatılar" kavramları ile karşılanan günlük, hatırat, otobiyografi, özel mektup türünden eserlerin oluşturduğu kaynaklar incelenerek; arşivlerde bulunmayan Osmanlı tarihine, kültürüne ve sosyal hayatına ilişkin akademik incelemeler ve tespitler gerçekleştirildi. - ANKARA