TİKA Ramazan Ayında Gana'da Ortak İftar Düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayında Gana'da düzenlediği "Ortak İftar ve Yetimlerle Dayanışma Günü" programına destek vererek hem Türk vatandaşlarını hem de yetim çocukları bir araya getirdi.

Batı Afrika'nın 36 milyon nüfuslu ülkesi Gana, barındırdığı önemli Müslüman nüfusun yanı sıra, Türk vatandaşlarının ve kurumlarının da yoğun olarak faaliyet gösterdiği bir coğrafya olma özelliği taşıyor. Bu çerçevede TİKA, Akra Büyükelçiliği ve Gana Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı iş birliğinde 'Ortak İftar ve Yetimlerle Dayanışma Günü' başlığıyla Gana'da iftar programı düzenledi.

Programa, Gana'da yaşayan Türk vatandaşları, Türk misyonlarının Ganalı paydaşları, Gana Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ve yetim çocuklardan oluşan yaklaşık bin kişi katıldı. Etkinliğe, ev sahipliği yapan mekan ise Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından inşa edilen Gana Millet Camii oldu.

Programda Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, TİKA Niamey Koordinatör Yardımcısı Serdar Uyan ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan Remzi Şeker birer konuşma yaparak Ramazan ayına ilişkin iyi dileklerini paylaştılar.

TİKA, bu anlamlı organizasyonla hem Gana'da yaşayan Türk topluluğuna hem de yerel halka destek sağlayarak, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu Batı Afrika'ya taşıdı. - ANKARA