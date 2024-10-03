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TİKA, Kudüs'te Filistinli Kadınlar için Dijital Eğitim Salonu Kurdu

TİKA, Kudüs'te Filistinli Kadınlar için Dijital Eğitim Salonu Kurdu
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kudüs'ün Wadi Al-Joz bölgesinde Filistinli kadınlara dijital pazarlama, grafik-tasarım ve proje yönetimi alanlarında eğitim sunmak amacıyla bir dijital eğitim salonu açtı. Eğitimler, 100 kadına yönelik çeşitli beceri kazandırmayı hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kudüs'ün Wadi Al-Joz bölgesinde Filistinli kadınlara dijital pazarlama, grafik-tasarım ve proje yönetimi alanlarında eğitimlerin verileceği dijital eğitim salonu kurdu.

1979 yılında kurulan Müslüman Genç Kadınlar Derneğinin girişimleriyle Wadi Al-Joz bölgesinde Filistinli kadın ve gençler için moda tasarımı, terzilik, kuaförlük gibi alanlarda mesleki eğitimler düzenleniyor. TİKA, bu eğitimlerin yanı sıra dijital pazarlama, grafik-tasarım ve proje yönetimi eğitimlerinin de verilebilmesi için dernek bünyesinde atıl durumda olan salonu dijital eğitim salonuna dönüştürdü. Salonun açılış törenine Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın, Müslüman Genç Kadınlar Derneği Başkanı Nadine Ghawanmeh, Kudüs Ticaret Odası Genel Müdürü Louay Husseini ve dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İlk etapta iş ortamında başarı için gerekli bilgi ve pratik becerileri kazandırmak amacıyla 100 kadına yönelik 70 saatlik dijital pazarlama, 70 saatlik grafik tasarımı ve 120 saatlik proje yönetimi olmak üzere üç farklı eğitim düzenlenecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Teknoloji Filistin Eğitim Kadın Yerel Kudüs

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