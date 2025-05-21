TİKA, Karadağ Üniversitesi Tarih Enstitüsü'ne Destek Sağladı

TİKA, Karadağ Üniversitesi Tarih Enstitüsü'ne Destek Sağladı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Karadağ Üniversitesi Tarih Enstitüsü'ne teknik ekipman desteği vererek bilimsel araştırma kapasitesini artırdı. Törende Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi, akademik iş birliği vurgusu yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarih Enstitüsü'ne teknik ekipman desteği sağlayarak, kurumun bilimsel araştırma kapasitesini artırdı.

TİKA tarafından Karadağ Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarih Enstitüsü'ne teknik ekipman desteği sağlandı. Projenin açılış ve teslim töreni, Karadağ Üniversitesi Tarih Enstitüsü binasında gerçekleştirildi. Törene Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Karadağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Veselin Miçanoviç, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Radenko Eki, TİKA Podgoritsa Koordinatörü Nihal Ersoy ve enstitü çalışanları katıldı. Törende konuşan Büyükelçi Kalkavan, Türkiye'nin Karadağ'da eğitime, akademiye ve kültürel iş birliğine verdiği önemi vurgulayarak, "TİKA'nın bu anlamlı desteği, bilimsel çalışmaların gelişmesine ve iki ülke arasında bilgi temelli iş birliklerinin güçlenmesine hizmet etmektedir" dedi.

Karadağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Miçanoviç ise, Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ederek, yapılan katkının akademik üretkenliği artıracağını ve öğrenciler ile araştırmacılar için daha elverişli bir ortam sağlayacağını belirtti.

Tarih Enstitüsü Müdürü Eki, TİKA'nın 2010 yılında gerçekleştirdiği kapsamlı tadilat ve donanım desteğini hatırlatarak, bu yeni teknik ekipman desteğinin enstitünün bilimsel kapasitesini daha da ileri taşıyacağını ifade etti.

TİKA Podgoritsa Koordinatörü Ersoy ise konuşmasında, "TİKA olarak bölgedeki bilimsel ve kültürel çalışmalara somut katkılar sunmaya devam ediyoruz. Bu proje, uzun soluklu iş birliğimizin yeni bir adımıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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