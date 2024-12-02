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TİKA, Filistin'de Zihinsel Engelli Çocuklara Mesleki Eğitim Desteği Sağladı

TİKA, Filistin'de Zihinsel Engelli Çocuklara Mesleki Eğitim Desteği Sağladı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), El Halil'de zihinsel engelli çocuk ve gençlere yönelik mesleki eğitim projelerinde kullanılmak üzere çeşitli teçhizat desteğinde bulundu. Proje ile yaklaşık 40 bireye rehabilitasyon imkanı sunulacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'in El Halil kentinde zihinsel engelli çocuk ve gençlerin mesleki eğitim yoluyla rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla çeşitli teçhizat desteğinde bulundu.

TİKA, Filistin'in El Halil kentinde zihinsel engelli çocuk ve gençlerin rehabilitasyonu için önemli bir projeyi hayata geçirdi. 2012 yılından bu yana sabun, mum, çömlek üretimi gibi eğitimlerle zihinsel engelli bireylere hizmet veren Dura Engellilere Yardım Derneği ve TİKA iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, derneğe tişört ve kupa baskı makineleri, dikiş-nakış makinesi, ambalajlama makineleri, CNC cihazı ve bilgisayar desteği sağlandı.

Yaklaşık 40 zihinsel engelli çocuk ve genççe mesleki eğitim yoluyla rehabilitasyon imkanı sunan proje ile merkezin faaliyetleri genişletilerek daha fazla çocuğa ve gence ulaşılması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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