TİKA, Filistin'de kadınlara yönelik eğitim mutfağı ve salonu kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Filistin'in El Halil kentinde kadınlara yönelik eğitim mutfağı ve eğitim salonu kuruldu. Proje, işsiz kadınların ve gençlerin çalışma hayatına katılımlarını artırmayı ve mevcut iş kadınlarının kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Filistin'in El Halil kentinde kadınlara yönelik eğitim mutfağı ve eğitim salonu kuruldu.

TİKA ve Güney El Halil Ticaret Odası iş birliğinde gerçekleştirilen proje çerçevesinde geleneksel Türk mutfağı yemeklerini yapan kadınlara yönelik eğitim mutfağı ve eğitim salonu kuruldu.

Dahriye merkezli Güney El Halil Ticaret Odası ile iş birliğinde yürütülen proje, bölgedeki işsiz kadınların ve gençlerin çalışma hayatına katılımlarını artırmayı ve mevcut iş kadınlarının kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor. Filistin'deki ilk Türk mutfağı eğitim merkezinde kırsal bölgelerdeki ihtiyaç sahibi kadınlara ve gençlerden oluşan 50 kişiye her yıl teorik ve uygulamalı eğitimler de verilecek.

Projenin açılış töreninde konuşan Güney El Halil Ticaret Odası Başkanı Eyüp Shihade El-Hawamde, TİKA'nın bölgede daha önce gerçekleştirdiği 'Kültür sarayı ve pazar yeri' projelerine olan desteklerinden bahsederek kadınların güçlendirilmesine yönelik bu proje için TİKA ve Türkiye'ye şükranlarını sundu.

Güney El Halil Ticaret Odası hakkında El Halil'in güneyindeki Dahriye merkezli Güney El Halil Ticaret Odası, 2004 yılından buyana 350 bin nüfuslu bölgedeki işsiz kadınlar ve gençlerin çalışma hayatına katılımlarını artırmak ve mevcut iş kadınlarının kapasitelerini geliştirmek amacıyla faaliyetler yürütüyor. - ANKARA