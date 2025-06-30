TİKA, Filipinler'deki Medya Kuruluşlarına Teknik Destek Sağladı

TİKA, Filipinler'deki Medya Kuruluşlarına Teknik Destek Sağladı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki medya kuruluşlarının teknik altyapısını güçlendirmek amacıyla modern medya ekipmanları temin etti. Proje ile hem yerel hem de uluslararası düzeyde güvenilir bir haber kaynağı olma hedefleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki medya kuruluşlarının teknik altyapılarını güçlendirmek için medya ekipmanları desteği sağladı.

TİKA, Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde faaliyet gösteren Bangsamoro Bilgi Ofisi (BIO) ile yürüttüğü iş birliği kapsamında bölgedeki medya kuruluşlarının teknik altyapısını güçlendirdi. Proje çerçevesinde profesyonel kameralar, fotoğraf makineleri, dron, canlı yayın sistemleri ve stüdyo donanımları gibi pek çok modern medya ekipmanı temin edilerek, medya kurumlarının hizmetine sunuldu.

Temin edilen ekipmanlarla medya kuruluşlarının sahadan hızlı ve yüksek kalitede içerik üretme kapasitesinin artırılması, böylece hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde daha etkin ve güvenilir bir haber kaynağı haline gelmeleri hedefleniyor. BIO Direktörü Ameen Alonto, sağlanan teknik donanımın yayın kalitesine doğrudan katkı sunduğunu, özellikle yeni stüdyo ışıkları, profesyonel mikrofonlar ve yüksek performanslı bilgisayarlarla görsel ve işitsel içerik kalitesinin belirgin biçimde iyileştiğini vurguladı.

TİKA Filipinler Koordinatörü İbrahim Katırcı ise projeye ilişkin yaptığı açıklamada, verilen desteğin Bangsamoro'daki medya kurumlarının sahada daha etkin çalışmasına ve yerel haber kaynaklarının güçlendirilmesine katkı sağladığını belirtti. Katırcı, halkla daha sağlıklı bir bilgi akışının kurulmasının da projenin temel hedeflerinden biri olduğunu ifade etti.

BIO Muhabiri Benyamen Cabuntalan, Türkiye'de düzenlenen savaş muhabirliği eğitimine katıldığını, TİKA'nın sağladığı ekipmanlar sayesinde eğitimde edindiği bilgi ve becerileri sahada daha verimli şekilde kullanabildiğini dile getirdi.

TİKA'nın bu desteği, 13 Ekim'de Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde yapılacak ilk parlamento seçimleri sürecinde kamuoyunun zamanında ve doğru şekilde bilgilendirilmesine katkı sağlayarak, seçimlerin şeffaf, güvenilir ve demokratik ilkelere uygun bir ortamda gerçekleştirilmesine destek olacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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