TİKA, Dünya Yetimler Günü'nde İslamabad'da İftar Programı Düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Dünya Yetimler Günü vesilesiyle İslamabad'da yetim çocuklara özel bir iftar programı gerçekleştirdi.

TİKA, Dünya Yetimler Günü için İslamabad'da yetim çocuklara özel iftar programı düzenledi. Programa Pakistan Beytülmal ve Al Khidmat Vakfı koruması altındaki 200 çocuk katıldı. Program sırasında TİKA tarafından hazırlanan bayramlık kıyafet ve kırtasiye setini içeren hediye paketleri de çocuklara dağıtıldı. Programa, Pakistan Beytülmal yetkilileri, Pakistan'daki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ve Türk üniversite öğrencileri katıldı.

"Türkiye'de sizi düşünen bir dost halk var"

Etkinlikte konuşan TİKA İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna, Ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik ayı olduğuna vurgu yaparak, "Bugün yalnızca bir iftar sofrasında buluşmadık; aynı zamanda sevgili çocuklarımıza ne kadar değerli ve özel olduklarını hissettirmek için buradayız. Sevgili çocuklar, sizler geleceğin bilim insanları, öğretmenleri, sanatçıları ve liderleri olacaksınız. Bilin ki, Türkiye'de sizi düşünen, sizin başarınızı görmek isteyen bir dost halk var. Bizler, Türk halkının sizlere olan sevgi ve dostluğunun birer temsilcisi olarak buradayız" dedi.

Pakistan Beytülmal Genel Müdürü Shaheen Khalid Butt ise konuşmasında TİKA'ya uzun soluklu iş birliği ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

TİKA, Ramazan ayı boyunca Pakistan'da toplam 3 bin gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak. - ANKARA