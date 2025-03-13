TİKA'dan Tayland'da 200 Kişilik İftar Programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan ve Türk Camii olarak bilinen Bang Uthit Camii'nde 200 kişilik iftar programı gerçekleştirdi.

TİKA, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan ve Türk Camii olarak bilinen Bang Uthit Camii'nde 200 kişilik iftar programı düzenledi. 2015 yılında TİKA tarafından restore edilen ve girişinde Sultan 2'nci Abdülhamid tarafından gönderilen Osmanlı Devlet Arması'nın asılı olduğu camide gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye ile Tayland arasındaki dostluk bağlarını pekiştirdi.

İftara Türkiye Cumhuriyeti Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy, TİKA yetkilileri, Taylandlı Müslüman toplulukları, akademisyenler, iş insanları, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı. Ayrıca, Tayland'ın önemli dini şahsiyetlerinden Şeyhülislam Aziz Pitakkumpol da iftarda yer alarak organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Dostluk, her 2 millet için de kıymetli bir nişanedir"

Yaptığı konuşmada bu tür projelerin 2 ülke arasındaki dostluğu pekiştirdiğini vurgulayan Büyükelçi Ersoy, "Bu tür iş birlikleri kültürel ve tarihi bağlarımızın güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu dostluk, her 2 millet için de kıymetli bir nişanedir" dedi. - ANKARA