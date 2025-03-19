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TİKA'dan Pakistan'da Yetim Çocuklara İftar Programı

TİKA'dan Pakistan'da Yetim Çocuklara İftar Programı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Pakistan'da düzenlediği iftar programında 200 yetim çocuğa bayramlık kıyafet ve kırtasiye seti hediye etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Dünya Yetimler Günü vesilesiyle Pakistan'da yetim çocuklara özel bir iftar programı düzenledi.

TİKA, Dünya Yetimler Günü vesilesiyle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yetim çocuklara özel bir iftar programı düzenledi. Programa Pakistan Beytülmal ve Al Khidmat Vakfı koruması altındaki 200 çocuk katıldı. Programda TİKA tarafından hazırlanan bayramlık kıyafet ve kırtasiye setini içeren hediye paketleri de çocuklara dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan TİKA İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna, Ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik ayı olduğuna vurgu yaparak, "Bugün yalnızca bir iftar sofrasında buluşmadık; aynı zamanda sevgili çocuklarımıza ne kadar değerli ve özel olduklarını hissettirmek için buradayız. Sevgili çocuklar, sizler geleceğin bilim insanları, öğretmenleri, sanatçıları ve liderleri olacaksınız. Bilin ki Türkiye'de sizi düşünen, sizin başarınızı görmek isteyen bir dost halk var. Bizler, Türk halkının sizlere olan sevgi ve dostluğunun birer temsilcisi olarak buradayız" dedi.

Pakistan Beytülmal Genel Müdürü Shaheen Khalid Butt ise, TİKA'ya uzun soluklu iş birliği ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

Programa Pakistan Beytülmal yetkilileri, Pakistan'daki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ve Türk üniversite öğrencileri katıldı.

TİKA, Ramazan ayı boyunca Pakistan'da toplam 3 bin gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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