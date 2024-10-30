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TİKA'dan Pakistan'a El Yazması Eserler İçin Eğitim Programı

TİKA'dan Pakistan'a El Yazması Eserler İçin Eğitim Programı
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TİKA, 'Pakistan'daki El Yazması Eserlerin Korunması Programı' kapsamında Türkiye Yazma Eserler Kurumu ile iş birliği yaparak bir eğitim programı düzenledi. Eğitimde el yazmalarının korunması ve restorasyon teknikleri ele alındı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) " Pakistan'daki El Yazması Eserlerin Korunması Programı" kapsamında Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı iş birliğiyle eğitim programı düzenlendi.

TİKA, "Pakistan'daki El Yazması Eserlerin Korunması Programı" kapsamında bir eğitim düzenledi. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kitap Şifahanesi ve Arşiv Daire Başkanlığı'nın katkıları ile düzenlenen uygulamalı eğitimde, el yazmalarındaki bozulmaların tespiti, belgelenmesi, eser gruplarının sınıflandırılması, restorasyon önceliklerinin belirlenmesi, zarar görmüş belgelerin bakım ve onarımında kullanılan teknikler, bakım onarımı yapılan belgelerin paketlenerek dijitalleştirilmesi ile depolanması konuları ele alındı. TİKA tarafından yenilenen Pencap Üniversitesi El Yazması ve Nadir Eserler Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen eğitimlere 5 farklı kurumdan 13 uzman katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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