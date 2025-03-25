TİKA'dan KKTC'deki Çocuklara İftar Programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa Çocuk Yuvası'nda kalan çocuklara ve koruyucu ailelere yönelik iftar programı düzenledi.

KKTC'de ailesi olmayan veya aile desteğinden yoksun çocuklar, devlet korumasına alınarak ilk olarak Lefkoşa Çocuk Yuvası'na yerleştiriliyor. Burada yapılan değerlendirmelerin ardından, en uygun alternatif bakım modelleri belirlenerek çocukların korunmaları sağlanıyor. Ramazan ayının dayanışma ruhunu yaşatmak ve koruyucu aile sistemine dikkat çekmek ve koruyucu aileler arasında bağ kurmak amacıyla devlet korumasındaki çocuklar ve aileleri iftar yemeğinde ağırlandı. Programa, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri ve Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri katıldı. Program sonunda çocuklara oyuncaklar dağıtıldı. - ANKARA