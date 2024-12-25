TİKA'dan Kazakistan'da Türkçe Eğitimi Destekleme Vizyonu

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Kazakistan'da Savunma Bakanlığı Barışı Koruma Eğitim Merkezi'nde TİKA tarafından kurulan Türkçe sınıfını ziyaret ederek, Türkçe eğitimi alan Kazak subaylarla bir araya geldi.

Almatı'daki ziyaretleri çerçevesinde Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu ve TİKA heyetiyle birlikte Barışı Koruma Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Merkez Komutanı Yarbay Valihan Baikenov ile görüştü. Kazak subayların eğitim aldığı merkezde TİKA tarafından kurulan ve Türkiye'den görevlendirilen okutmanların Türkçe eğitimi verdiği sınıfı da ziyaret eden Yorulmaz, Türkçe eğitimi alan Kazak subaylarla bir araya geldi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Türkçe sınıfı için Türkiye'ye teşekkürlerini iletirken, Yorulmaz da Türkçe öğrenen Kazak subayların iki ülke arasındaki çok yönlü iş birliğine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, sıcak misafirperverlikleri ve yakın iş birliği için merkez komutanı ve diğer yetkililere içten teşekkürlerini sundu. - ANKARA