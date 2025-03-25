TİKA'dan Filistin'e Ramazan Yardımları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayında Filistin genelinde yürüttüğü program çerçevesinde 6 bin 600 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi teslimini gerçekleştirdi. Ayrıca imarethane, huzurevi ve yetimhanelere erzak desteği verildi.

Gazze savaşı sonrası işsizlik ve yoksulluk oranlarının tarihi seviyelere ulaştığı Filistin'de TİKA tarafından gerçekleştirilen teknik kalkınma projeleri sürerken, Ramazan ayında planlanan insani yardımlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

2025 yılı Filistin Ramazan Programı çerçevesinde planlanan 17 proje ve faaliyetten biri olan ve Gazze'de kurulan TİKA Ramazan Mutfağı ile Ramazan ayı boyunca planlanan iftar yemeği dağıtımları devam ediyor. Gazze'nin merkez ve kuzey bölgelerinde çadırlarda barınan 2 bin 500 aileye ise gıda paketi yardımı yapıldı.

Batı Şeria'nın Eriha, Nablus, El Halil ve Cenin şehirlerine kadar geniş bir bölgede uygulanan program kapsamındaki mülteci kamplarında yaşayanlar, Bedevi toplulukları, Filistinli Türkmenler ile engelli bireylerden oluşan 4 bin 100 aileye gıda paketi yardımı yapıldı.

İmarethaneler unutulmadı

TİKA, tarihi ve kültürel mirasın önemli bir parçası olan imarethaneleri de unutmadı. El Halil'deki Hz. İbrahim Tekkesi İmarethanesi, Kudüs'te 500 yıllık geçmişiyle hizmet veren Haseki Sultan İmarethanesi, Eyüp Ensari İmarethanesi ve Güney El Halil'deki Hz. Nuh Tekkesi Aşevi'ne iftar yemeklerinin hazırlanması için temel erzak malzemeleri sağlandı. Ayrıca Cenin'deki huzurevi ile yetim çocuklara hizmet veren Kufr Nima Çocuk Derneği mutfağına da yardım ulaştırıldı.

TİKA 2025 Ramazan programı kapsamında Filistin'de toplamda 100 tondan fazla 6 bin 600 adet gıda paketi dağıtılmıştır. Ayrıca imarethane, aşevi, huzurevi vb. merkezlere sağlanan erzak ile Ramazan ayı sonuna kadar yaklaşık 120 bin öğün iftar yemeği dağıtımına katkı sağlanmış olacak.

TİKA'nın 2025 Ramazan programı kapsamında Filistin genelinde toplamda 100 tondan fazla gıda yardımı yapılırken, sağlanan desteklerle Ramazan ayı sonuna kadar yaklaşık 120 bin öğün iftar yemeği dağıtımına katkı sunulmuş olacak.

TİKA, Filistin halkının Ramazan ayını huzurlu geçirmesi için faaliyetlerine devam ediyor. - ANKARA