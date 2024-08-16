Ticari taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Manavgat'ta kavşak sisteminde ticari taksinin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Ticari taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
ANTALYA - Manavgat'ta kavşak sisteminde ticari taksinin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Herdford Caddesinde meydana geldi. Süleyman D.'nin kullandığı 07 j 0198 plakalı ticari taksi Herdford-Titreyengöl kavşağında seyir halindeki Mavi A'nın kullandığı 07 AZH 512 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü Mavi A., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.