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Ticari Araçlarda Güvenlik Sistemleri Zorunluluğu 2025'e Erteldi

Ticari Araçlarda Güvenlik Sistemleri Zorunluluğu 2025'e Erteldi
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Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, ticari araçlarda araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğunun 1 Temmuz 2025 tarihine ertelendiğini açıkladı. Esnafın hazırlık yapması için önemli bir süre kazandırıldığını vurguladı.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ticari araçlarda araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğunun 1 Temmuz 2025 tarihine ertelendiğini söyledi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) ticari araçlarda araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu ile ilgili açıklama yaptı. Düzenlemeyle ilgili esnafı bilgilendiren AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, yeni tarih öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini vurguladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Künkcü; "Esnafımızın yükünü hafifleten bu erteleme kararı, gerekli hazırlıkları yapmak adına önemli bir zaman kazandırmıştır. Yeni düzenlemeye uyum sağlamak için sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini hatırlatıyor, tüm esnafımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Yönetmelik kapsamında ticari araçlarda araç takip ve kamera sistemleri zorunlu hale getirilmiş, ancak esnafın talepleri doğrultusunda uygulama süresi uzatılmıştı. Yeni düzenlemeye göre, 1 Temmuz 2025 itibarıyla bu sistemlerin araçlarda bulunması gerekecek. Yetkililer, esnafın yeni yönetmelik çerçevesinde gerekli hazırlıkları yapmasını ve sistemleri belirlenen sürede araçlarına entegre etmelerini tavsiye etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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