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Ticari Araçla Çarpışan Otomobil Ev Bahçesine Daldı

Ticari Araçla Çarpışan Otomobil Ev Bahçesine Daldı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada, bir ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından ticari araç takla atarken, otomobil bir evin bahçesine daldı. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ticari araçla çarpışan otomobil, bir evin bahçesine daldı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, ticari araç takla attı, savrulan otomobil ise bir evin bahçesine daldı.

Kaza, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli istikametinden Muğla istikametine seyir halinde olan 34 DA 8591 plakalı ticari araç, o esnada Kötekli Mahallesi'nden Denizli yoluna çıkan 59 AJC 574 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç takla atarken, savrulan otomobil ise bir evin bahçesine daldı. Kazada 2 kişi yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlar çekici marifetiyle yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT KURT - Yerel

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