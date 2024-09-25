Ticaretin Geleceği 'FutureCommerce360' Konferansı'nda Ele Alındı

Ticaretin önemli paydaşları İstanbul'da gerçekleştirilen "FutureCommerce360" konferansında bir araya geldi. Konferansta, yapay zeka, e-ihracat stratejileri ve evrilen ticaret dinamikleri gibi birçok konu ele alındı.

'Geleceğin Ticareti, Ticaretin Geleceği' mottosu ile bu yıl 6'ıncısı organize edilen ve perakende sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi başaran "FutureCommere360 Konferansı" İstanbul Maslak'ta bir AVM'de düzenlendi. Ticaretin önemli temsilcilerinin sektör ile ilgili görüşlerinin detaylı bir şekilde işlendiği konferansta; yapay zeka, sürdürülebilirlik, hızlı moda, döngüsel moda, temiz içerikli kozmetik, sosyal medya ticareti, perakende sektöründe girişimcilik, e-ihracat stratejileri ve evrilen ticaret dinamikleri gibi birçok konu ele alındı. Global ve yerel trendlerin, yeni teknolojilerin, yeni iş modellerinin, başarılı uygulamaların konuşulduğu konferansın sunuculuğunu Melda Yücel üstlenirken, açılış konuşmalarını ise Alkaş & HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, ee Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Erol Özmandıracı ve TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Ali Tombalak yaptı.

"Geleneksel mekanlardaki alışverişin e-ticaretle birleşebilmesinin de yollarını arıyoruz"

Geleceğin ticareti ve ticaretin geleceğini birbirine bağlayabilmek için mutlaka teknolojiden yararlanılması gerektiğini vurgulayan Alkaş & HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, "Bu çok önem verdiğimiz bir etkinliğimiz. Geleceğin ticareti ve ticaretin geleceğini birbirine bağlayabilmek için mutlaka teknolojiden yararlanmamız gerekliliğini ve bu konuda gerçekleri ilgili paydaşlarla bir araya gelerek hem bu konudaki iş birliklerini de oluşturarak tartışıyoruz. Bu etkinlik sayesinde aslında asırlardır bu topraklarda, İpek Yolu üzerinde olan topraklarımızda, Kapalı Çarşılardan gelen cadde mağazacılığıyla devam eden daha sonra modern alışveriş merkeziyle güncel hayatımızın içine çokça giren alışverişin, perakendenin, ticaretin yeni doğrultusunu, yeni yönlenmesini de bir anlamda birlikte irdeliyoruz. Bu çerçevede de hem teknoloji üretenlerin, çözüm üreten girişimcilerin önerilerini sergilemelerine fırsat verirken diğer yandan da nelerin nasıl geliştiğini anlamak bakımından kullanıcıların da bulunduğu bir buluşma zemini. Bu çalışmaların ülkemizdeki ticaretin sadece iç ticaret olarak değil, dış ticaret olarak da e-ihracat olarak da e-ticaretin de gelişimini, geleneksel mekanlardaki alışverişin e-ticaretle birleşebilmesinin de yollarını arıyoruz. Bu bakımdan böylesi bir etkinliği 6 yıldır sürdürdüğümüz için de gururluyum aslında. İnanıyorum ki ülkemizin gelişimini, içerisinden geçtiğimiz ekonomik koşulların iyileşmesi, geleceğe daha umutla bakmamız açısından da oldukça önemli fikirler, önemli buluşmalar gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL