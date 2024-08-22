Ticaret Bakanlığı, Okulların Açılmasına Kısa Süre Kala Kırtasiye Ürünleri Satışını Denetliyor

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye ürünleri satışının yapıldığı süpermarketleri denetlemeye devam ediyor.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okulların başlamasına kısa bir süre kala kırtasiye ürünleri market raflarında yerini aldı. Ticaret Bakanlığı görevlileri, kırtasiye ürünü satan zincir marketlerde denetimler gerçekleştirdi. Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ve müdürlüğe bağlı personel, Atakum ilçesinde bir zincir süpermarketi denetledi. Ekipler, kırtasiye ürünlerini yeni yerleştiren markette kasa ile raflardaki fiyatların uyuşup uyuşmadığını ve diğer kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Yetkililer, denetimlerin okul açılana kadar ve açıldıktan sonra da sıklıkla devam edeceğini belirtti. - SAMSUN