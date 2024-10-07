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Ticaret Bakanlığı Ekmek Fiyatları İçin İzmir'de Denetimlere Başladı

Ticaret Bakanlığı Ekmek Fiyatları İçin İzmir'de Denetimlere Başladı
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Ticaret Bakanlığı, ekmek fiyatlarıyla ilgili şikayetler üzerine İzmir'deki fırınlar ve unlu mamuller üreten iş yerlerinde denetim yaptı. 200 gram ekmeği 10 TL ve üzerinde satan işletmelere idari para cezası uygulanacak.

Ekmekte fiyat şikayetleri üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki fırınlar ve unlu mamuller üreten iş yerlerinde denetime çıkarak, fiyat etiketleri ve ekmeklerdeki gramajı kontrol etti.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, en temel besin kaynaklarından olan ekmekle ilgili resmi olarak belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde satış yapıldığına yönelik şikayetler aldı. Bunun üzerine harekete geçen bakanlık, 81 ilde eş zamanlı olarak fırınlar ve unlu mamuller üreten iş yerlerini denetledi.

İzmir'de de denetimler vardı

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de, farklı noktalardaki iş yerlerinde denetime çıktı. Konak ilçesi Basmane semtindeki tarihi fırında denetim yapan ekipler, fiyat etiketlerini kontrol etti. Yine numune olarak ekmekler seçen ekipler, ekmeklerin gramajlarına baktı.

100 bin TL ve 1 milyon TL arasında değişen cezalar kesilecek

İzmir'de 200 gram ekmeği 10 TL ve üzerinde sattığı tespit edilen işletmeler hakkında, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine aykırılıktan tutanak tutulacağı öğrenildi. Bakanlık Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sunulan işletmelerin her birine, 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen idari para cezaları uygulanacağı da belirtildi.

Vatandaşlara çağrı yapan Ticaret Bakanlığı ekipleri, tarifenin üzerinde satış yapan işletmeleri bakanlığın HFA mobil

uygulaması üzerinden de şikayet edebileceği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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