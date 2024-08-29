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Ticaret Bakanlığı, Eğitim-Öğretim Dönemi Öncesinde Kırtasiye Ürünlerini Denetledi

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Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ürünlerini denetledi. Çocuk sağlığı için yapılan denetimlerde, kullanımı kısıtlanan kimyasal ürünlerin varlığı ve özellikle 3 yaş altı grubundaki çocukların sağlığını tehdit eden kırtasiye ve tekstil ürünlerinde kontrol edildi. Mevzuata uymayan ihracatçılara ve imalatçılara ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, bağımsız laboratuvarlar aracılığıyla yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ürünlerini denetledi. Çocuk sağlığı için yapılan denetimlerde, kullanımı kısıtlanan kimyasal ürünlerin varlığı ve özellikle 3 yaş altı grubundaki çocukların sağlığını tehdit eden kırtasiye ve tekstil ürünlerinde kontrol edildi. Mevzuata uymayan ihracatçılara ve imalatçılara ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Yeni eğitim - öğretim dönemi başlamadan Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ürünleri başta olmak üzere çocuk sağlığını tehdit edebilecek birçok ürünün denetimlerine başladı. Özellikle imalatçıların ve ithalatçıların yoğun olduğu illerde denetimler gerçekleştiren bakanlık, ürünlerde kullanımı kısıtlanan azo boyar, kalmiyum, kurşun, fitalat gibi kimyasal maddeleri bağımsız laboratuvarlar aracılığıyla denetledi. Fiziksel denetimlerin de gerçekleştirildiği uygulamada 3 yaş altındaki çocukların sağlıklarını riske etmemek için küçük parça bulundurup bulundurmadığını da kontrol edildi. Testlerin yapıldığı laboratuvarın Genel Müdürü Nida Arslanbay ise testler sonucunda elde edilen sonuçları ticaret bakanlığına iletildiğini, olumsuz sonuç alan ürünlerin ise bakanlık tarafından piyasadan toplanarak, ithalatçı ve imalatçı firmaya idari para cezaları yazıldığını belirtti.

Denetim testlerinin yapıldığı bağımsız laboratuvarın Genel Müdürü Nida Arslanbay, "Ticaret Bakanlığı'nın 'Güvensiz ürüne sıfır tolerans' ilkesiyle 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerin sonucunda gelen numuneler burada test edilmekte. Bakanlığın yetkili denetmenleri ithalatta ve iç piyasadaki ürünlerin kontrolünü yaptıktan sonra güvensiz bulduğu ürünleri mühürlü paketlerle bize iletiyorlar. Bizde 3 aşamada kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Kimyasal, fiziksel ve ambalaj kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Kimyasal kontrollerde üründe bir kanserojen madde olup olmadığını, fiziksel kontrollerde mekanik sağlamlığını inceliyoruz. Özellikle 3 yaş altı kullanıcılarda bir boğumla riski oluşturup oluşturmadığı kontrol ediliyor. Etiketlerde ise yaş sınırları, güvenlik sertifikalarına dikkat ediyoruz. Tüm bunları Piyasa Gözetimi Denetimi Daire Başkanlığı tedbirlerine uygun olarak test ediyoruz. Sonrasında ise testler sonucunda elde edilen sonuçları ticaret bakanlığına iletiyoruz. Olumsuz sonuç alan ürünler ise bakanlık tarafından piyasadan toplanarak, ithalatçı ve imalatçı firmaya idari para cezaları yansıtılıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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