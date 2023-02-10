Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyar 975 milyon 532 bin Türk Lirası idari... Yerel Haberler Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyar 975 milyon 532 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyar 975 milyon 532 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandığını açıkladı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Ticaret Bakanlığı Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyar 975 milyon 532 bin Türk Lirası idari... - Haberler

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