Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yangın Olayında Soruşturma Başlatılacağını Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde meydana gelen yangınla ilgili yaptığı açıklamada, devletin gerekli soruşturmayı yapacağını ve iş sağlığı ile güvenliğinin önemine vurgu yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde düzenlenen Rize Tanıtım Günlerine katıldı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisinde yangın ile ilgili açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Devletimiz gereken bütün soruşturmayı yapacaktır. Bundan sonra bu tarz olayların olmaması için elimizden geleni yapacağız. İş sağlığı, iş güvenliği konuları çok önemli. İşin türü gereği kimyasal, parlayıcı ve yanıcı maddeler. Olay henüz sıcak. İlgili tahkikat yapıldıktan sonra nasıl ortaya çıktığı mutlaka raporlandırılacaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde düzenlenen Rize tanıtım günlerine katıldı. Rize'ye ait yöresel değerlerin tanıtıldığı stantları gezen Bakan Bolat, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisi yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat, "Can kayıplarımız, yaralılar için üzgünüz. Allah hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Devletimiz gereken bütün soruşturmayı yapacaktır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. İlgili bakanlıklarımız zaten olay yerinde gerekli incelemeleri hemen başlatırlar. Bundan sonra bu tarz olayların olmaması için elimizden geleni yapacağız. İş sağlığı, iş güvenliği konuları çok önemli. İşin türü gereği kimyasal, parlayıcı ve yanıcı maddeler. Olay henüz sıcak. İlgili tahkikat yapıldıktan sonra nasıl ortaya çıktığı mutlaka raporlandırılacaktır. Adli incelemeler başlayacaktır. Bir daha tekerrür etmemesini diliyoruz. Kocaeli halkına ve o iş yerinde çalışan kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum" açıklamasında bulundu.

Stantları ziyaret eden Bakan Bolat daha sonra alandan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.