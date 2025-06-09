Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Teyzesinin Cenazesine Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Teyzesinin Cenazesine Katıldı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ Şarköy'de yaşamını yitiren eşi Suna Bolat'ın teyzesi Sebahat Dündar'ın cenaze törenine katıldı. Dündar, dualar eşliğinde defnedildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eşi Suna Bolat'ın teyzesi Sebahat Dündar'ın cenazesine katıldı.

Tekirdağ Şarköy'de 86 yaşında yaşamını yitiren Sebahat Dündar için Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dündar, dualarla Yeni İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Bakan Bolat'ın yanı sıra merhumenin aile bireyleri, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, İlçe Jandarma Komutanı Mert Can Şanal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Akın Şahbaz, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Bahattin Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sebahat Dündar'ın yakınları, törene gelen misafirlerin taziyelerini kabul etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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