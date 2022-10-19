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THY ve Anadolujet'in İtalya seferlerine grev engeli

Yerel Haberler

THY ve Anadolujet'in İtalya seferlerine grev engeli

Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolujet'in, 21 Ekim'de İtalya'nın Milano ve Bergamo'ya gerçekleştirmeyi planladığı karşılıklı 6 sefer, havalimanı çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle iptal edildi.

Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolujet'in, 21 Ekim'de İtalya'nın Milano ve Bergamo'ya gerçekleştirmeyi planladığı karşılıklı 6 sefer, havalimanı çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle iptal edildi.

İtalya'daki havalimanı çalışanlarının 21 Ekim'de greve gidecek olması hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Bu kapsamda THY ve Anadolujet'in bazı İtalya seferleri seferi grev engeline takıldı. Konuya ilişkin THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, 21 Ekim'deki havalimanı çalışanlarının grevi nedeniyle THY'nin İstanbul-Milano hattındaki karşılıklı 4 sefer ile Anadolujet'in Sabiha Gökçen-Bergamo karşılıklı iki seferi olmak üzere toplam 6 seferin iptal edildiği belirtildi. Yine grev durumuna göre iptal sayısının değişkenlik gösterebileceği ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Hava Yolları AnadoluJET İtalya Yerel Haberler

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