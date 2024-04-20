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THY Uçağının Kokpit Camı Çatladı, İstanbul Havalimanı'na Geri Döndü

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Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Sivas seferini yapan yolcu uçağının kalkışından kısa bir süre sonra kokpit camı çatladı. Uçak, İstanbul Havalimanı'na geri döndü ve yolcular başka bir uçakla gönderilecek.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Sivas seferini yapan yolcu uçağının kalkışından kısa bir süre sonra kokpit camı çatladı. Bunun üzerine uçak İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-2658 sefer sayılı TC-JVG kuyruk tescilli uçağı Boeing B737-800 tipi uçağı sabah 08.25'de Sivas seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı kokpit camı çatladı. Bunun üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi. Kokpit camı çatlayan uçak saat 09.10'de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirdi.

Yolcular başka uçakla gönderilecek

THY uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından uçak camı değiştirilmek üzere bakıma alınırken, yolcular camı çatlayan uçağın yerine tahsis edilen yeni uçakla Sivas'a gönderilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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