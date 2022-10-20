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THY uçağında pilot ile yolcu arasında 'rötar tartışması'

Yerel Haberler

THY uçağında pilot ile yolcu arasında 'rötar tartışması'

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gaziantep seferi öncesi hostes ve pilot rahatsızlanınca uçak 3 saat gecikmeyle havalandı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gaziantep seferi öncesi hostes ve pilot rahatsızlanınca uçak 3 saat gecikmeyle havalandı. Yeni görevlilerin tahsis edilmesinin ardından yolcu ile pilot arasında sözlü tartışma çıktı. Pilot uçağa polis çağırınca tüm yolcular uçaktan indirildi.

Sabah saatlerinde İstanbul-Gaziantep seferini yapacak olan TK-2220 sefer sayılı uçağın önce kabin memuru rahatsızlandı. Daha sonra uçağın pilotu da rahatsızlanınca kabin ekibi değiştirildi. Yeni ekibin gelmesi beklenirken seferde gecikme meydana geldi. Rahatsızlanan kabin ekibinin yerine yeni ekibin uçağa gelmesinin ardından yolcular uçağa alınmaya başlandı. Yaşanan rötar nedeniyle pilot ile bir yolcu arasında tartışma yaşandı. Kaptan pilot tartıştığı yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye sokabileceğini düşünerek uçağa polis çağırdı. Polis ekipleri pilotun tartışma yaşadığı yolcuyu uçaktan indirmek istedi. Yolcu uçaktan inmek istemeyince ekipler tüm yolcuları uçaktan indirmek zorunda kaldı. Tüm yolcular uçaktan indirildikten sonra tartışan yolcunun bagajını bulmak için uçaktaki tüm bagajlar da indirilerek bagaj bulundu. Saat 06.45'de havalanması planlanan uçak, yaşanan olaylar nedeniyle saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapabildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Hava Yolları İstanbul Pilot Saat Yerel Haberler

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